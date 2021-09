Cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU "doresc cu totii un Afganistan in pace, stabil, in care ajutorul umanitar sa poata fi distribuit fara probleme si fara discriminare", le-a declarat miercuri mai multor jurnalisti secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o intalnire cu ministrii de externe din tarile respective, noteaza AFP. Cu totii doresc "un Afganistan in care drepturile femeilor si fetelor sa fie respectate, un Afganistan care sa nu fie un refugiu pentru terorism, un Afganistan in care sa avem un guvern incluziv reprezentand diferitele sectoare ale populatiei",…