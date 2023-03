Stiri pe aceeasi tema

- Pamantul va depași un prag critic pentru incalzirea globala, cel mai probabil, in urmatorul deceniu, iar națiunile vor trebui sa renunțe imediat și in mod drastic la combustibilii fosili pentru a impiedica supraincalzirea periculoasa a planetei dincolo de acest nivel, avertizeaza un nou raport ONU.…

- Un raport axat pe existența fenomenelor aeriene neidentificate arata modul in care o „nava-mama” ar putea trimite nave mai mici pe Pamant.Directorul unitatii OZN din cadrul Pentagonului si fostul presedinte al Departamentului de Astronomie de la Harvard au scris in colaborare un articol, in care cei…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat in opozitie, a publicat o analiza care arata ca nivelul de trai din Marea Britanie ar putea ramane in urma celui din Polonia pana in 2030 si, in cele din urma, al Ungariei si al Romaniei, daca nu se fac schimbari majore in politica economica a tarii, relateaza…

- Economia globala iși va incetini creșterea la aproximativ 1,6% in acest an, mai puțin de jumatate din media estimata pe termen lung, de 3,5%, iar inflația va scadea, dar se va situa peste ținta pentru 2023 in aproape toate țarile, arata raportul PwC Global Economic Watch 2023.

- Aproximativ 83% dintre utilizatorii de tehnologie sunt de parere ca, pana la sfarsitul anului 2030, lumea va atinge sau chiar va depasi pragul de incalzire globala de 1,5 grade Celsius, iar in acest context majoritatea apreciaza ca vor folosi solutiile bazate pe internet si conectivitate pentru a…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat duminica aceasta ca livrarile de armament ofensiv catre Kiev care ameninta teritoriile Rusiei vor duce la o catastrofa globala si vor face imposibil…

- Intr-un discurs fara menajamente in fata liderilor politici si economici ai planetei, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri la Davos ca omenirea „priveste in ochiul unui uragan de categoria 5″, relateaza dpa. De pe prima scena a Forumului Economic Mondial, Guterres a oferit…

- Oceanele lumii au fost mai calde ca niciodata in 2022, iar acest raport arata ca suntem in urgența climatica, avertizeaza climatologii. E un semnal puternic ca traim o schimbare accentuata, iar temperaturii apelor oceanului arata ca traim deja ireversibilitatea.