Organizatia Natiunilor Unite a avertizat in legatura cu poluarea in continuare a solului si pericolele sale pentru sanatatea oamenilor, intr-un raport publicat vineri, relateaza dpa.



Poluarea solului poate fi invizibila pentru ochiul uman, insa "compromite alimentele pe care le consumam, apa pe care o bem si aerul pe care il respiram", a declarat Inger Andersen, directorul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).



"Mii de compusi chimici sintetici diferiti si elemente existente in mod natural cu potentiala toxicitate au fost eliberati in mediul inconjurator prin…