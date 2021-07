Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare din Marea Britanie, Financial Conduct Authority (FCA), a declarat ieri ca 111 companii neinregistrate de active criptografice prezinta un risc pentru consumatori, conform Reuters. "Avem o serie de firme care lucreaza in mod clar in Marea Britanie…

- Este risc enorm de inundații pe raul Putna. Apele raului au atins un nivel istoric, depasindu-l cu 3 centimetri pe cel din vara anului 2005, cand au avut loc inundațiile devastatoare in care 14 oameni au murit luați de viituri, 7 dintre ei din localitatea Vadu Roșca. Administratia Nationala „Apele Romane”…

- Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, marti, raportul de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe anul 2019 cu 243 de voturi "pentru" si 36 "impotriva". "Raportul contine informatii cu privire la activitatea de solutionare a plangerilor, de…

- Serviciile secrete din SUA nu au gasit dovezi ca „fenomenele aeriene” observate de pilotii din Marina americana in ultimii ani sunt nave extraterestre. Raportul stabileste ca o foarte mare majoritate a celor 120 de incidente din ultimele doua decenii nu au legatura cu vreo tehnologie a armatei americane…

- Organizația Mondiala de Meteorologie avertizeaza ca sunt șanse de 40% ca temperatura la nivel global sa atinga limita de +1,5 grade Celsius peste nivelul pre-industrial, in urmatorii cinci ani. Anul trecut, estima ca șansele sunt de doar 20%. Acordul climatic de la Paris din 2015 a stabilit menținerea…

- Ploile torentiale din padurea tropicala amazoniana au provocate cresterea nivelului raurilor, inundand mici localitati braziliene si amenintand capitala statului Amazonas, Manaus, cu un nou dezastru dupa ce a fost afectata sever de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Pe teritoriul…

- Economia mondiala va inregistra in acest an performante mai bune decat se preconiza anterior, insa ritmul lent al campaniilor de vaccinare din multe state in curs de dezvoltare va afecta revenirea lor economica, a anuntat marti Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters. Cresterea economiei…

- Fondul Monetar International a avertizat marti in legatura cu un posibil razboi comercial la nivel mondial daca nu se ajunge la un acord fiscal cu reguli globale privind impozitul pe profitul marilor companii multinationale, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.