Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a 97-a a razboiului din Ucraina. Tancurile și trupele rusești avanseaza pe strazile din Severodonetsk. Situația din Donbas ramane „extrem de dificila”. Trupele ruse au bombardat din nou Harkovul luni. Sumi a fost, de asemenea, bombardat de peste granița dintre Ucraina și Rusia.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca țara vecina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. „Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia – pentru razboiul absurd impotriva noastra”, adauga el. Zelenski sustine ca „desfasurarea…

- Autoritatile ucrainiene mizeaza pe interventia directa a institutiilor internationale din cauza riscului unei epidemii la Mariupol, urmare a inmormantarilor mortilor peste tot, a lipsei hranei si medicamentelor si a calitatii inadecvate a apei potabile.

- Este ziua a 88-a a conflictului militar din Ucraina. Atacurile cu rachete ale rusilor continua in regiunea Harkov. Zelenski este dispus sa reia negocierile de pace, doar daca luptatorii predati de la Azovstal nu sunt omorati.

- Armata ucraineana a recunoscut miercuri, 27 aprilie, ca forțele Rusiei au avansat in estul țarii, cucerind mai multe orașe din regiunile Harkov și Donbas. De la Izium, care se afla deja sub controlul lor, forțele rusești ataca spre Barvinkove, mai la sud. Rușii au cucerit orașul Zavodii și suburbia…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar forțele ruse bombardeaza majoritatea orașelor . Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate intens de Rusia. Armata rusa incearca sa avanseze spre orașul Zaporojie din sudul Ucrainei. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia din sudul Ucrainei si din regiunea Donbas ramane extrem de dificila si a reiterat ca Rusia isi consolideaza prezenta militara in apropierea orasului asediat Mariupol, transmite Reuters. „Vor urma lupte. Va trebui sa strabatem in continuare o cale…

- Directorul Centrului rus de Analiza Politica și Cercetare Sociala, Pavel Danilin, considera ca Kirill Fedorov, blogger și autor al unuia dintre principalele canale YouTube in limba rusa pe subiecte militare, History of Weapons, a fost arestat in Letonia pentru „o evaluare obiectiva” a ceea ce se intampla…