- Responsabilul ONU pentru situatii umanitare de urgenta, Martin Griffiths, a avertizat miercuri, la Geneva, ca extinderea in Liban a razboiului dus in prezent de Israel impotriva Hamas in Fasia Gaza ar putea fi apocaliptica, potrivit en.royanews.tv. “Vad asta ca fiind scanteia care va aprinde pulberea……

- Statele Unite au avertizat, marti, cu privire la "consecintele dezastruoase" pe care le-ar avea un nou conflict intre Israel si Hezbollah in Liban si au cerut gasirea unei solutii "diplomatice"

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat luni propunerea prezentata de președintele Joe Biden pentru o incetare a focului intre Israel și Hamas in Fașia Gaza și a cerut militanților palestinieni sa accepte acordul care vizeaza incheierea razboiului.

- Aproximativ 55% din cladirile din Fasia Gaza, in cea mai mare parte imobile de locuit, au fost avariate sau distruse ca urmare a razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat luni ONU, pe baza imaginilor din satelit, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Actualul lider american Joe Biden l-a ironizat pe adversarul sau Donald Trump, din cursa pentru funcția de președinte al SUA, afirmand, la cina anuala a corespondenților de presa de la Casa Alba, ca „varsta este singurul lucru” pe care il au in comun și comparandu-l pe republican cu „un baiețel de șase…

- Evacuarea uriasei cantitati de moloz, printre care se afla si munitii neexplodate, rezultate de pe urma razboiului devastator al Israelului in Fasia Gaza ar putea dura in jur de 14 ani, a estimat vineri un oficial al Natiunilor Unite, transmit Reuters, AFP si DPA. Campania militara a Israelului in Fasia…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri incetarea tuturor vanzarilor de arme catre Israel in razboiul impotriva Hamas din Fasia Gaza, intr-o rezolutie care face referire la temeri de „genocid” impotriva palestinienilor, un termen care starneste dezbateri aprinse, relateaza AFP. Aceasta…