- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca „vremurile grele” si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina „sunt abia la inceput”.

- Presedintele american Joe Biden a atras atentia joi ca unele crize de alimente in urma invaziei ruse in Ucraina si sanctiunilor impuse Rusiei vor fi ''reale'' si a discutat acest subiect cu liderii europeni cu care s-a intalnit la Bruxelles, relateaza agentia EFE si postul CNN și preluat de agerpres.…

- El a subliniat ca Ucraina si Rusia sunt granarii Europei si au o pondere importanta pe piata mondiala, cele doua tari insumand circa 30% din exporturile mondiale de grau.„Pretul sanctiunilor nu afecteaza doar Rusia. Afecteaza multe alte state, inclusiv tarile europene si de asemenea tara noastra (SUA)”,…

- Mai mult de jumatate din totalul copiilor din Ucraina, 4,3 milioane, au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele pentru a evita lipsa de siguranta si luptele armate declansate dupa invazia rusa din 24 februarie, au anuntat joi reprezentantii UNICEF, potrivit Agerpres , care preia AFP. „O luna de razboi…

- ANALIZA CNN: Razboiul a adus lumea in pragul unei crize alimentare. Ce influența au Ucraina și Rusia in producția agricola globala La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN. Cea mai mare problema…

La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN.

- Dupa primul val de oameni care au fugit din calea razboiului din Ucraina, va urma, probabil, un al doilea val format din refugiati mai vulnerabili, a atras atentia marți șeful Agentiei ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, citat de Reuters . „Daca razboiul continua, vom incepe sa vedem oameni…