- Cancelarul german Olaf Scholz i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa gaseasca o soluție diplomatica la conflictul din Ucraina cat mai curand, „inclusiv o retragere a trupelor ruse”, in timpul discuției telefonice dintre cei doi lideri. Putin i-a raspuns ca poziția Germaniei și a Occidentului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, transmite AFP. „Cu temperaturi sub zero, cateva milioane de oameni fara alimentare cu energie electrica,…

- Aproape jumatate din infrastructurile energetice ale Ucrainei sunt scoase din functiune in urma seriilor de atacuri aeriene desfasurate de Rusia de la inceputul lunii octombrie, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentiile AFP si EFE, preluate de Agerpres.

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de circa 400 de milioane de dolari si care va cuprinde in premiera tancuri, acestea urmand sa fie preluate din dotarea armatei Republicii Cehe si vor fi reparate si modernizate intr-un program la care va participa si Olanda.

- Cel mai mare holding energetic din Ucraina, Dtek, a declarat ca cea mai mare parte a echipamentelor pentru refacerea sistemului energetic al Ucrainei a fost epuizata dupa loviturile cu rachete ale forțelor armate ruse din 10 octombrie, iar achiziționarea unuia nou necesita mulți bani și timp.…

- Trupele ruse au lovit, din nou, instalatii de infrastructura energetica din Ucraina. Potrivit companiei Ukrenergo, in urma bombardamentelor de astazi, a fost avariata reteaua principala din regiunile centrale ale tarii. Din cauza deteriorarii sistemului energetic din capitala Ucrainei, regiunile Kiev,…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Volodimir Zelenski spune ca Rusia a transformat rețeaua electrica a Ucrainei intr-un „camp de lupta”, dupa recentele atacuri ale invadatorilor asupra infrastructurii energetice a țarii. De mai multe zile, rușii folosesc drone iraniene și rachete pentru a distruge infrastructura energetica a țarii și…