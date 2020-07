ONU: Atacurile aeriene ale Rusiei în Siria sunt echivalente cu crime de război Avioanele siriene și ruse au efectuat atacuri aeriene care echivaleaza cu crime de razboi asupra școlilor, spitalelor și piețelor din provincia Idlib, au anunțat anchetatorii Organizației Națiunilor Unite într-un raport publicat marți care condamna de asemenea atacurile luptatorilor jihadiști, potrivit Reuters.



&"Bombardarea nediscriminatorie&" de catre forțele proguvernamentale înaintea unui armistițiu din luna martie intermediat de Turcia a provocat sute de decese și a forțat aproape un milion de civili sa își paraseasca locuințele, acțiune ce ar putea reprezenta o crima… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

