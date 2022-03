Stiri pe aceeasi tema

- Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat ca a primit „rapoarte credibile” cu privire la mai multe cazuri in care forțele ruse au folosit muniții cu dispersie in zonele populate din Ucraina, adaugand ca utilizarea fara discernamant a unor astfel de arme ar putea echivala cu crime de razboi. Agenția…

- Anton Herascenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei, a declarat sambata ca vor exista si alte acorduri cu Rusia pentru a stabili coridoare umanitare prin intermediul carora sa fie evacuati civilii din comunitatile aflate pe linia frontului, in contextul invaziei ruse in Ucraina, transmite…

- Rusia a declarat ca forțele sale au incetat sa bombardeze doua orașe ucrainene pentru a permite trecerea in siguranța a civililor care fug de lupte, dar oficialii dintr-un oraș au declarat ca Moscova nu respecta pe deplin aceasta ințelegere, noteaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Vika Jigulina este una dintre vedetele din Romania care traiește clipe de coșmar din cauza razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Familia DJ-iței a fost nevoita sa lase totul in urma și sa paraseasca țara, de frica tancurilor rusești și a bombardamentelor care erau din ce in ce mai aproape. Vedeta…

- Premierul Marii Britanii a avut un discurs extrem de dur cu privire la situația din Ucraina. Nu a ezitat in a-l numi pe Vladimir Putin un ”agresor plin de sange”, in timp ce anunța sancțiuni aspre pentru Rusia. Compania aeriana a statului, Aeroflot, a fos