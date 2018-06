Agenția pentru ajutorare a ONU a cumparat recent o cantitate totala de 105.000 de tone de grau de panificație pentru a-l trimite in Yemen, au declarat miercuri, pentru Reuters, traderi europeni. Graul este din regiunea Marii Negre, cel mai probabil din Romania, potrivit sursei citate, informeaza hotnews.ro. El va fi transmis in mai multe tranșe The post ONU ar fi cumparat 105.000 tone de grau din Romania pentru a-l trimite in Yemen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .