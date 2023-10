ONU aprobă rezoluția pentru un armistițiu umanitar în Gaza Adunarea Generala a ONU a votat in favoarea adoptarii unei rezolutii inaintate de tarile arabe prin care se cere instituirea imediata a unui armistitiu umanitar in Gaza, scrie Rador Radio Romania. Un amendament la rezolutie propus de Canada, prin care se condamna explicit organizatia Hamas, nu a fost aprobat. O majoritate covarsitoare de natiuni a votat in favoarea rezolutiei prin care se cereau mai multe lucruri, ca de exemplu instituirea imediata a unui armistitiu umanitar care sa duca in final la o incheiere a focului, accesul nerestrictionat al ajutoarelor, protejarea civililor si eliberarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

