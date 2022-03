Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele forțelor ruse asupra orașului Mariupol, port la Marea Neagra, au ucis de pe 24 februarie și pana acum peste 2.500 de civili, a anuntat luni Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de CNN.Arestovici a susținut ca armata ucraineana se opune cu…

- Alte 861 de persoane au fost ranite in conflict, ridicand numarul total al victimelor civile calculat de ONU la 1.335.Cifra adevarata va fi probabil „considerabil mai mare”, in opinia ONU, in special in teritoriile controlate de guvern, unde multe rapoarte sunt inca in așteptarea verificarii.„Acest…

- Cadavrele a 13 civili au fost scoase din moloz dupa un atac aerian lansat luni asupra unei fabrici de paine in orasul ucrainean Makariv din regiunea Kiev, au anuntat serviciile locale de urgenta intr-un comunicat difuzat online, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- ONU admite ca numarul de civili uciși și raniți este probabil sa fie „considerabil mai mare”, potrivit Sky News. Ucraina susține ca cel puțin 2.000 de civili au murit in conflict.Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului spune ca „primirea informațiilor din unele locații unde au avut loc ostilitați…

- Autoritatile ucrainene au anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de civili au fost ucisi pana acum in invazia Rusiei asupra Ucrainei, care a inceput in urma cu aproape o saptamana, relateaza BBC.

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…