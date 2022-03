Numarul de persoane care s-au refugiat in țari vecine din calea armatei rusești din Ucraina a ajuns duminica la aproape 1,5 milioane, potrivit celui mai recent raport al ONU, citat de Reuters . Potrivit agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), oamenii care au reușit sa scape din Ucraina au cautat refugiu in Polonia, Romania, Slovacia și in alte parți. De la inceputul ostilitarilor, cei mai mulți ucraineni au fugit in Polonia. In Romania, aproape 230.000 de ucraineni au intrat de la inceperea razboiului ONU estimeaza ca peste patru milioane de refugiați ucraineni ar putea avea nevoie de protecție…