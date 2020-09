Stiri pe aceeasi tema

- OECD imbunatateste previziunile privind recesiunea provocata de pandemie, in urma redresarii Chinei si SUA, primele doua economii ale lumii Economia globala pare sa se redreseze de pe urma recesiunii provocate de pandemia mai rapid decat se estima in urma cu doar cateva luni, datorita imbunatatirii…

- CHIȘINAU, 13 sept - Sputnik. Beijingul cons in ultimii 20 de ani, Statele Unite au declanșat in mod ilegal razboaie in Irak, Siria și Libia. Acțiunile agresive ale Washingtonului au provocat moartea a peste 800 de mii de oameniidera ca principala amenințare la adresa ordinii internaționale vine de…

- Statele Unite au folosit dreptul de veto luni la o rezoluție cu privire la soarta luptatorilor jihadiști straini de la ONU pe motiv ca textul nu cerea repatrierea lor în țarile de origine, ilustrând o scindare în creștere cu aliații lor europeni, potrivit AFP.Scris de Indonezia,…

- Evgheni Prigojin, un apropiat controversat al presedintelui Vladimir Putin, a promis miercuri ca îl va 'ruina' pe Aleksei Navalnîi, opozantul aflat în coma la Berlin în urma unei presupuse otraviri, daca acesta 'nu îsi va da sufletul', transmite Reuters,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Averile mari se fac in spatele razboiaelor, revolutiilor si epidemiilor. In spatele marilor nenorociri si dezastre, cu alte cuvinte. Primul dintre moderni care a inteles genial lectia a fost Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), fiul cel mare al fondatorului dinastiei Rothschild,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo, interpelat intr-o audiere in Senat pe tema unei aparente inertii a Statelor Unite fata de amenintari ale Rusiei la adresa militarilor americani in Afganistan, a invocat joi moartea a 300 de rusi in Siria, pentru a demonstra fermitatea Washingtonului, relateaza…

- Turcia face multe mișcari agresive in ultima vreme și vrea sa-și exercite tot mai mult influența pe plan internațional. S-a implicat in Siria, in Libia, acum in Marea Egee, iritand de multe ori alte puteri mondiale. Dar iși permite sa fie agresiva, pentru ca președintele Recep Erdogan șantajeaza Europa…

- BUCURESTI, 28 iun – Sputnik, Doina Crainic. Cancelarul german Angela Merkel a indemnat țarile europene sa reflecteze la o noua realitate in ceea ce priveste puterea globala a Americii. „Am crezut cu certitudinea ca Statele Unite doresc sa fie o putere mondiala. Daca SUA doresc acum sa se retraga…