ONU: Apa îmbuteliată nu e mai sănătoasă, dar e mult mai scumpă ONU avertizeaza ca, la nivel global, jumatate din banii dați pentru apa imbuteliata ar fi suficienți pentru a asigura accesul universal la apa potabila, obiectiv al Națiunilor Unite pana in 2030, dar care pare ca este ”foarte departe”. Despre apa imbuteliata se spune ca este mai sanatoasa comparativ cu apa de la robinet. Totuși, in sute de marci de apa imbuteliata din peste 40 de țari au fost depistați poluanți, se arata in raportul ONU, transmite AFP. ” Perceptia este ca apa imbuteliata este optiunea mai sanatoasa”, a declarat Zeineb Bouhlel, autoarea principala a studiului. „Dar noi am demonstrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Jumatate din banii cheltuiti la nivel mondial pentru achizitionarea de apa imbuteliata, ale carei vanzari au explodat in ultimele decenii, ar fi suficienti pentru a asigura un acces universal la apa potabila, potrivit unui studiu ONU publicat joi, relateaza AFP. Oprirea consumului de apa imbuteliata…

Studiul publicat joi de ONU mai precizeaza și ca stoparea consumului de apa imbuteliata ar reduce eficient poluarea cu plastic. 85% dintre sticle ajung in gropi de gunoi, arata raportul, relateaza AFP, potrivit Agerpres . „Perceptia este ca apa imbuteliata este optiunea mai sanatoasa", a declarat Zeineb…

