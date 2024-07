Stiri pe aceeasi tema

- Populatia mondiala va atinge „varful” maxim de crestere in acest secol, in jurul anului 2080, pentru ca apoi sa inceapa sa scada, pana la punctul in care, in 2100, va fi pierdut 700 de milioane de locuitori, o scadere de 6%, potrivit unui raport al ONU intitulat "World Population Prospects 2024" (Perspective…

- In urma unui acord de recunoaștere a vinovației, care necesita inca aprobarea unui judecator federal, compania Boeing va plati o amenda de aproape 250 de milioane de dolari și va investi cel puțin 455 de milioane de dolari in imbunatațirea siguranței.

- Autoritatile din Sinaia au transmis, marti, unm mesaj RO-Alert pentru avertizarea populatiei, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs in oras.”A fost transmis mesaj RO-Alert in orasul Sinaia, str. Furnica, pentru avertizarea populatiei cu privire la prezenta unui animal salbatic (urs) zone publice”,…

- ​Populația rezidenta (cea care locuiește efectiv in țara, fara cei plecați la munca in strainatate) a Romaniei era de puțin peste 19 milioane de locuitori la inceputul acestui an, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Faptul ca se nasc mai puțini locuitori decat mor (sporul natural e…

- Autoritațile din Prahova vor sa faca noi evacuari ale locuitorilor din orașul Slanic . Este vorba despre locuitorii care se afla in zona din apropierea craterului aparut in oraș. Autoritațile vor emite avertisment RO Alert. Datorita ultimelor date primite de catre autoritați și a informațiilor preliminare,…

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta, relateaza joi DPA/PA Media.

- Seful fortelor armate iraniene a afirmat duminica aceasta ca atacul intreprins in timpul noptii impotriva Israelului „si-a atins toate obiectivele”, precizand, totodata, ca niciun centru urban sau economic nu a fost vizat de dronele si rachetele iraniene, informeaza AFP, citata de Agerpres.