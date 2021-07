Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a reintrodus de ieri restrictii in privinta functionarii cluburilor de noapte, restaurantelor si festivalurilor de muzica. Restrictiile vin in urma cresterii accelerate a cazurilor de COVID-19, mai ales in randul tinerilor, insa, la numai doua saptamani dupa ce fusesera ridicate. Potrivit Premierului…

- Conform datelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat, in legatura cu avertizarea meteorologica cu privire la caderea ploilor, izolat averse puternice (15-49 l/m2), Centrul hidrologic prognozeaza, in intervalul 05 – 07 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale și creșterea…

- In prezent, GLAMI Romania colecteaza articole de la 400 de magazine online, permițand clienților sa vada produsele care ii intereseaza intr-un singur loc, in funcție de categorii și filtre, in loc sa mearga pe site-ul fiecarui magazin in parte.GLAMI a fost lansat in octombrie 2013 in Republica Ceha…

- Ludovic Orban: „Am discutat astazi cu reprezentanții American Chamber of Commerce in Romania (AmCham) despre inițiativele legislative aflate pe agenda parlamentara care au impact asupra mediului de afaceri. Ne dorim adoptarea lor intr-o forma care sa permita desfașurarea activitaților economice in condiții…

- Increderea managerilor in economia romaneasca a crescut in primul trimestru al acestui an, iar perspectiva evolutiei acesteia in urmatoarele luni este de asemenea mai buna, cu doar 17% dintre manageri considerand ca PIB-ul va scadea, in comparatie cu 46% in ultimul trimestru al anului trecut, arata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, prin care cresc si remuneratiile. Legea initiata de Guvern vizeaza cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar…

- Cresterea rapida a numarului deceselor cauzate de COVID-19 in capitala iraniana a determinat cimitirul central Behesht-e Zahra sa construiasca morminte cu patru niveluri pentru a putea inmormanta toate victimele, transmite dpa, arata Agerpres. O imagine cu noile gropi a fost publicata joi…

- Articolul CREȘTEREA NIVELULUI EDUCAȚIONAL PRIN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE AUREL VLAICU ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE IN MUNICIPIUL FETEȘTI apare prima data in Curierul National .