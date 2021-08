Stiri pe aceeasi tema

- ONU a facut vineri apel la strangerea sumei de 800 de milioane de dolari pentru a acoperi nevoile umanitare actuale din Afganistan, cel putin o treime din populatie urmand a fi afectate de foamete, transmite Reuters. ''Nevoile umanitare sunt catastrofice, sunt pe scara larga si cresc'', a…

- Peste 500 de tone de consumabile medicale, inclusiv echipamente chirurgicale și truse pentru tratarea malnutriției severe care trebuiau sa fie livrate in Afganistan in aceasta saptamana, sunt blocate din cauza restricțiilor impuse pe aeroportul din Kabul, a anunțat luni Organizația Mondiala a Sanatații…

- SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa inceteze "cat mai curand posibil", a declarat duminica un inalt responsabil taliban, relateaza AFP. "America, cu toata puterea si echipamentele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata cu privire la raspandirea noului coronavirus in Afganistan, in contextul in care ofensiva si victoria talibana au incetinit procesul de vaccinare a populatiei afgane, conform unui purtator de cuvant al OMS, transmite Reuters. „Pe masura ce situatia…

- Europa trebuie sa creeze coridoare umanitare pentru a primi refugiati care fug din Afganistan si pentru a evita fluxuri masive de imigranti ilegali, a declarat marti comisarul european pentru economie Paolo Gentiloni, transmite Reuters. ''Cred ca inevitabil Europa va trebui sa se doteze cu coridoare…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor…

- UPDATE – Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor a…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…