- Pagina pe Facebook a comandantului armatei din Myanmar a fost inchisa din cauza unor "incalcari ale drepturilor omului", a anuntat Facebook, luni, in contextul in care armata este acuzata de un rol de prim-plan in epurarea etnica a musulmanilor apatrizi rohingya. Generalul Min Aung Hlaing…

- Un nou raport ONU acuza armata din Myanmar de genocid impotriva populatiei rohingya din Rakhine. De asemenea, raportul aduce acuzatii de crime de razboi si crime impotriva minoritatilor din tara pentru armata...

- Anchetatori ai ONU au cerut luni ca seful armatei birmane si alti cinci inalti gradati sa fie urmariti de catre justitia internationala pentru ''genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi'' comise impotriva musulmanilor rohingya, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Principalii generali…

- Mii de refugiati rohingya au manifestat sambata pentru a cere dreptate, manifestatie ce a avut loc cu ocazia implinirii unui an de la exodul lor masiv din Myanmar catre in tara vecina Bangladesh din cauza persecutiilor impotriva lor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Cerem din partea ONU…

- Mai mult de 380 000 de copii nu au acces la educație in Bangladesh pentru a se evita situația in care aceștia vor deveni rezidenți permanenți ai țarii. Națiunile Unite avertizeaza ca, la un an dupa ce armata din Myanmar a forțat peste 700 000 de persoane sa fuga din țara, copii Rohingya din taberele…

- Presedintele chinez Xi Jinping le-a transmis ofiterilor de rang inalt din armata tarii sale, care numara peste doua milioane de militari, ca trebuie sa lupte in permanenta impotriva coruptiei. Armata chineza, care este cea mai mare din lume si care trece in prezent printr-un ambitios program…

- Statele Unite au impus vineri sanctiuni asupra a patru comandanti militari si de politie si a doua unitati ale armatei, pe fondul acuzatiilor privind "curatarea etnica" impotriva musulmanilor rohingya, relateaza site-ul agentiei Reuters.