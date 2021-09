Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite deblocheaza 45 milioane de dolari ca ajutor de urgenta pentru sistemul de sanatate din Afganistan, aflat in prag de colaps, a anuntat miercuri Martin Griffiths, secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, intr-un comunicat, transmite AFP.

- Personalul medical, profesorii si militarii trebuie fie vaccinati obligatoriu, fie testati cel putin o data pe saptamana din fonduri proprii, spune, miercuri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, dar sindicaliștii din Sanatate și Invațamant contesta o astfel de decizie.…

- Federatia Sanitas Romania considera ca obligativitatea vaccinarii personalului sanitar de la noi din țara nu este justificata. De asemenea, sindicatul este de parere ca nici impunerea testarii periodice pe banii angajatilor din sistemul medical nu se justifica. Conform unui raport, doar 60% dintre angajatii…

- Personalul din sistemul de sanatate este vulnerabil in fata anuntatului val 4 al epidemiei Covid. Aproape 40% dintre angajatii unitatilor medicale de stat nu au imunitate in fata virusului. Desi au avut posibilitatea de a se vaccina inca de la inceputul campaniei, de la sfarsitul anului 2020, un procent…

- Vaccinarea pentru angajatii din sistemul sanitar Foto: Arhiva RRA Peste 60% dintre angajatii din Sanatate sunt fie vaccinati, fie s-au infectat cu virusul SARS-C0V-2 în ultimele 6 luni si au anticorpii necesari, astfel ca decizia individuala de vaccinare, în cazul…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat un ajutor de pana la 100 de milioane de dolari, dintr-un fon de urgenta, pentru acoperirea nevoilor urgente ”neasteptate” ale refugiatilor, legate de situatia din Afganistan, inclusiv pentru aplicantii afgani de vize de imigratie speciale, a anuntat Casa Alba.

- Introducerea coplații in sistemul privat de sanatate, jocul murdar al guvernului pentru a falimenta sistemul public Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care se introduce coplata in unitațile private este in afara legii, fiind o masura discreționara și discriminatorie. In opinia mea, aceasta inițiativa…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind coplata in sanatate, a declarat premierul Florin Citu, care a spus ca nu va scadea calitatea actului medical in sistemul public. "Ordonanta de urgenta privind coplata a trecut (in sedinta de Guvern - n.r.) astazi. (...) Nu are cum sa scada calitatea…