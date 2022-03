Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ONU pentru drepturile omului a aprobat vineri, cu o majoritate covarsitoare, o rezolutie care solicita crearea unei comisii de ancheta internationala cu privire la incalcarile drepturilor omului si a dreptului umanitar in Ucraina dupa inceperea invaziei ruse, relateaza agentia France Presse,…

- Președintele in exercițiu al OSCE și ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau, și secretarul general OSCE Helga Maria Schmid, au transmis cele mai sincere condoleanțe celor dragi lui Maryna, precum și SMM in ansamblu:„Cele mai profunde condoleanțe familiei lui Maryna. A fost un membru valoros…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente militare de catre UE in beneficiul Ucrainei. „Este prima data in istoria sa cand UE ia o astfel de inițiativa pentru o țara atacata”, a subliniat șefa executivului european. In 2013,…

- Președintele Ucrainei s-a adresat cetațenilor și a anunțat ca 137 de militari ucraineni au decedat, iar alți 316 au fost raniți joi, 24 februarie, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. „Eu ma aflu la Kiev și nu parasesc capitala Ucrainei. Sunt aici. (…) Mulțumesc fiecarui stat care ajuta Ucraina. (…) Acum…

- Orice escaladare militara semnificativa in Ucraina, dupa decizia Rusiei de a recunoaste independenta republicilor separatiste Donetk si Lugansk, "creeaza un risc crescut de incalcari ale drepturilor omului", a atentionat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile