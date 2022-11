Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit vineri, la Beijing, pe președintele Republicii Cuba, Miguel Diaz-Canel. In timpul dialogului, președintele Xi a aratat ca Cuba este prima țara din zona de Vest a globului care a stabilit relații diplomatice cu China. Relația bilaterala este un exemplu al solidaritații…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis, vineri, in cadrul reuniunii informale a liderilor APEC, o propunere in patru puncte privind aprofundarea cooperarii in zona Asia-Pacific. Xi Jinping a propus menținerea dreptații și egalitații internaționale, pentru o zona Asia-Pacific mai pașnica și stabila,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis miercuri un mesaj de felicitare la Summitul Conferinței Mondiale a Internetului (2022) de la Wuzhen, deschis miercuri in binecunoscutul oraș pe apa din provincia Zhejiang. Xi a subliniat ca in epoca actuala, tehnologia digitala este forța principala in revoluția…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri, la Beijing, o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, aflat in vizita oficiala in China. In cadrul discuțiilor, Xi a declarat ca China este dispusa sa lucreze impreuna cu Germania pentru a construi un parteneriat strategic multilateral pentru viitor.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri seara un discurs in format video la ceremonia de deschidere a celei de-a 5-a ediții a Expoziției Internaționale de Importuri din China (EIIC). Articol realizat de Radio China International și CCTV Articolul Cuvintele-cheie ale discursului video rostit…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul ugandez, Yoweri Museveni, și-au trimis reciproc mesaje de felicitare la aniversarea a 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Uganda. Prietenia tradiționala dintre China și Uganda rezista la testul timpului și devine tot mai puternica. In…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de felicitare participanților la cea de-a saptea editie a Expo China-Eurasia, care a debutat luni la Urumqi, in Regiunea Autonoma Xinjiang-Uigura. Continentul Eurasia este plin de vitalitate si are potential de dezvoltare, fiind o regiune importanta…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis vineri un mesaj Regelui Charles al III-lea, in care și-a exprimat in numele guvernului și poporului chinez, condoleanțe familiei regale, guvernului și poporului britanic, dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Regina Elisabeta a II-a a cel mai longeviv monarh…