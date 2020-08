ONU a lansat un apel la colectarea a 565 de milioane de dolari pentru Liban

Drake a lansat piesa “Laugh Now Cry Later”, in colaborare cu Lil Durk

DRAKE a lansat in urma cu cateva ore track-ul “Laugh Now Cry Later”, feat. Lil Durk. Videoclipul este regizat de catre Dave Meyers si a fost filmat in Beaverton, Oregon, la miezul noptii. In videoclip, il putem vedea pe Drake implicat in diverse activitati… [citeste mai departe]