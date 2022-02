Stiri pe aceeasi tema

Letonia va inceta sa elibereze vize pentru cetatenii rusi dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat joi ministrul leton al afacerilor externe, Edgars Rinkevics, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.

Sase state membre UE, printre care si Romania, vor trimite o echipa de experti in securitate cibernetica in Ucraina, pentru a lupta impotriv amenintarilor cibernetice, dupa ce Rusia a recunoscut oficial independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, a declarat, marti, ministrul adjunct…

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvaluit unele detalii despre sanctiunile ce ar fi impuse Rusiei daca aceasta ar invada Ucraina, sefa executivului european aratand ca Moscovei i-ar fi taiat accesul pe pietele financiare internationale si la produse de export importante pentru…

Mai multe noi desfasurari pe teren de trupe si vehicule blindate au loc pe teritoriul Rusiei in apropierea granitei cu Ucraina, potrivit imaginilor prin satelit obtinute de compania americana Maxar, transmite luni Reuters.

Evaluarile spionilor americani si britanici privind Ucraina nu sunt de incredere intrucat au facut atat de multe greseli grave inainte de invazia Irakului condusa de SUA, a declarat, duminica, primul adjunct al reprezentantului Rusiei la NATO, relateaza Reuters.

Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din…

Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat sambata ca exista ''indicii importante'' ca un atac al Rusiei in Ucraina poate fi evitat prin diplomatie, dat fiind interesul aparent al Kremlinului in negocieri cu privire la cererile sale de securitate, transmite Reuters.