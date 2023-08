ONU a emis noi recomandări şi linii directoare privind combaterea efectelor schimbărilor climatice ONU a cerut guvernelor lumii sa actioneze urgent pentru a proteja copiii de schimbarile climatice. Organizatia a emis noi recomandari menite sa ajute copiii si a declarat ca tarile lumii ar trebui sa se asigure ca copiii lor traiesc intr-un mediu curat, sanatos si sustenabil. Copiii sunt printre cei mai vulnerabili in ce priveste climatul […] Articolul ONU a emis noi recomandari si linii... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de clasa pregatitoare din Brașov vor beneficia, gratuit, de sigilarea molarilor de șase ani. Programul inițiat de autoritațile locale a fost lansat in dezbatere publica și presupune acordarea de tratament in cele șase cabinete stomatologice existente, momentan, in școlile din oraș. Viceprimarul…

- Mai putin de jumatate dintre parintii care lucreaza in strainatate vin sa-si petreaca concediul de vara cu copiii lor ramasi in tara. Potrivit unui sondaj realizat de Organizatia „Salvati copiii!", unul dintre motivele majore pentru care parintii nu pot veni acasa in vacanta este lipsa banilor pentru…

- Copiii au primit cate un „Ghiozdanel cu viitor" care conține un pachet cu rechizite, carte și caiet de lucru, materiale educative de tip STEAM (Știința, Tehnologie, Inginerie, Arta și Matematica), jocuri pentru dezvoltarea motricitații și produse de igiena personala. Aceștia au varste cuprinse intre…

- Topinamburul, Kivano de desert, denumit si pepenele jeleu, planta unicorn si ginsengul indian sunt doar cateva dintre speciile de plante pe care Statiunea de Cercetare Dezvoltare Legumicola (SCDL) Buzau le recomanda fermierilor pentru a le introduce in cultura, in contextul schimbarilor climatice si…

- Curtea de Conturi a Romaniei anunța ca a adresat Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale o serie de recomandari privind combaterea efectelor schimbarilor climatice in agricultura, avand in vedere ca performanța activitații in acest domeniu a fost

- Clubul ACS Tautii Magheraus organizeaza selecții la grupele de varsta 2008-2009-2010 in vederea completarii lotului pentru sezonul competițional 2023-2024. Programul antrenamentelor pentru aceasta perioada este de luni pana vineri, incepand cu ora 10.00) la Baza sportiva din Tauții Magherauș (teren…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri potentiala vanzare de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, intr-o tranzactie evaluata la 105 milioane de dolari, a anuntat vineri Pentagonul. Contractantul principal va fi Lockheed Martin, a precizat…

- Este una din concluziile proiectului internațional „Game On! – Don"t let climate change end the game", finanțat de Comisia Europeana derulat prin 10 organizații partenere din 8 țari europene. Inceput in anul 2019, acesta are ca scop atragerea atenției asupra efectelor negative ale schimbarilor climatice.…