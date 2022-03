ONU a condamnat 'cu forţă' lansarea unei rachete balistice intercontinentale de către Coreea de Nord ONU a condamnat ''cu forta'' joi lansarea unei rachete balistice intercontinentale de catre Coreea de Nord si a cerut Phenianului sa inceteze orice actiune considerata ''contraproductiva'' si care starneste ''tensiuni'' in Asia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

