- Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, demnitarul cu cel mai inalt rang in randul Bisericii Ortodoxe, care a recunoscut in 2018 Biserica independenta a Ucrainei, a declarat ca a devenit "o tinta pentru Moscova. Atribuirea de catre Patriarhia ecumenica a Constantinopolului, al carei sediu se…

- Ambasadorul Ucrainei Sergiy Kyslytsya la ONU a citit in plenul sesiunii de urgența a Adunarii Generale mesajele dintre un soldat rus mort pe front și mama sa, aflata in Rusia, potrivit Daily Mail. „Mama, sunt in Ucraina. Aici este un adevarat razboi. Mi-e teama”, este unul din mesajele trimise de soldat…

- Criza de la granița Ucrainei se adancește. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni seara decretele de recunoaștere a independenței așa-ziselor republici separatiste Donețk și Luhansk din Ucraina. Consiliului de Securitate al ONU s-a reunit de urgența la New York.

- Decretele prin care Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei sunt identice cu cele prin care a recunoscut și alte state fictive similare, precum Osetia de Sud și Abhazia, in 2008, spune ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, in reuniunea Consiliului de Securitate…

- Vladimir Putin a semnat decretele de recunoaștere a așa ziselor Republici Populare Donețk și Lugansk. Președintele rus a susținut un lung discurs in care a declarat ca Rusia a fost „jefuita” cand Uniunea Sovietica s-a dezintegrat in 1991. ”Principiile lui Lenin de a reconstrui Uniunea Sovietica au fost…