Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care se cere echitate in accesul la vaccinuri impotriva pandemiei de COVID-19, reflectand o anumita revenire la unitate a comunitatii internationale, potrivit unor diplomati, relateaza AFP. Rezolutia, a doua intr-un an adoptata de Consiliul de Securitate cu privire la pandemie, solicita, de asemenea, solidaritate si incetarea focului in intreaga lume pentru a combate mai eficient virusul si a efectua vaccinari. Fapt rar la ONU, rezolutia, elaborata de Regatul Unit, a fost sustinuta de toti cei 15 membri ai Consiliului…