In ultimii 10 ani, in intreaga lume au fost ucisi cel puțin 881 de jurnaliști pentru simplul motiv ca au spus adevarul, in timp ce doar in anul 2019, pana acum au murit deja 44. In noua din 10 cazuri, crimele raman nepedepsite. Datele sunt publicate de UNESCO de Ziua internationala pentru incetarea impunitatii crimelor impotriva jurnalistilor, scrie Rador, citand Rainews .