Rapperul american Kanye West a lansat, marţi, videoclipul Wash Us In the Blood, o aluzie la un text din Apocalipsă

Rapperul american Kanye West a lansat, marţi, videoclipul "Wash Us In the Blood", o aluzie la un text din Apocalipsă, potrivit news.ro.Videoclipul care însoţeşte această… [citeste mai departe]