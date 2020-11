Stiri pe aceeasi tema

- Conform situației pina la ora 18:00, in strainatate, au fost deschise fara impedimente toate cele 16 secții de votare in Statele Unite și Canada. Potrivit autoritailor, la moment, sint inregistrate aglomerații la unele secții de votare din strainatate in Canada, Israel, Belgia, Franța, Marea Britanie,…

- Grigor Dimitrov (favorit 4, a beneficiat de abandonul adversarului), Alex De Minaur (8), Daniel Evans și Ugo Humbert s-au calificat, vineri, în semifinalele turneului ATP de la Anvers. Karen Khachanov (cap de serie nr. 3) și Milos Raonic (5) au parasit competiția.Rezultatele înregistrate…

- Doar 6 din 10 romani s-ar vaccina impotriva noului coronavirus daca vaccinul ar fi disponibil, ceea ce plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, arata datele unui studiu recent realizat de Ipsos in randul a peste 20.000 de adulți din 28 de țari. Principalul motiv anti-vaccinare…

- Liderii financiari ai G7 vor anunta marti ca se opun lansarii monedei stabile Libra a Facebook (stablecoin) pina cind va fi reglementata corespunzator, se arata intr-un proiect al declaratiei G7, consultat de Reuters. G7 grupeaza economiile cele mai dezvoltate, respectiv SUA, Japonia, Germania, Franta,…

- Noul produs Google va oferi partenerilor libertate deplina in privința alegerilor editoriale, selectarea conținutului și modul de prezentare. Gigantul american vizeaza cu aceasta inițiativa tocmai țarile unde campaniile impotriva modelului sau de business au fost cele mai energice. Pregatita…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri au fost depuse de romanii…

