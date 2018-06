Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franta, Marea Britanie si alte 35 de tari i-au cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, sa discute cu presedintele rus, Vladimir Putin, pe care urmeaza sa il intalneasca...

- Romania cucerita pe timp de pace: Ce s-a intamplat cu țara vecina dupa integrarea in UE / Omul de afaceri român Serghei Niculescu-Mizil susține ca în România s-a cam pierdut spiritul patriotic, iar acest lucru se reflecta și în starea economica a țarii. Românii prețuiesc…

- Ediția din acest an, cea de-a XI-a, se desfașoara sub genericul ”Planeta Shakespeare” și aduce peste 30 de spectacole din 13 țari precum: Polonia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, Romania, Belgia, Franța, Japonia, Australia, Canada, Brazilia sau ...

- Dialogul dintre NATO si Rusia este dificil, insa este necesar, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu publicat, duminica, de site-ul agentiei Anadolu. ”Dialogul cu Rusia este dificil, insa exact din acest motiv este important.…

- Actori, teatrologi și trupe de teatru dupa toate continentele vor transforma Craiova intr-o "planeta Shakespeare", in perioada 23 aprilie – 6 mai 2018, cand are loc una dintre cele mai importante manifestari culturale din Romania. Festivalul Internațional Shakespeare se desfașoara sub genericul "Planeta…

- Occidentul avertizeaza cu noi acțiuni impotriva Siriei daca vor exista dovezi ca unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat loviturilor de precizie, iar regimul de la Damasc va continua atacurile chimice, dupa ce noaptea trecuta Statele Unite, Franta si Marea Britanie au lansat peste 100 rachete…

- UPDATE (ora 11:20) – Rusia a anuntat convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacurile desfasurate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc, relateaza France Presse. Kremlinul a denuntat „cu cea mai mare fermitate” loviturile executate…