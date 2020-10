ONU: 26 de ţări reclamă încetarea sancţiunilor occidentale In total, 26 de tari, printre care China, Rusia, Coreea de Nord, Belarus si Iran, au reclamat luni intr-o declaratie comuna incetarea sanctiunilor americane si ale altor tari occidentale care, in opinia lor, incalca drepturile omului in lupta impotriva pandemiei, noteaza AFP.



"Profitam de aceasta ocazie pentru a lansa un apel la ridicarea completa si imediata a masurilor coercitive unilaterale, pentru a permite un raspuns complet si eficient la COVID-19 din partea tuturor membrilor comunitatii internationale", a subliniat declaratia lor citita de China in cursul unei reuniuni a celei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

