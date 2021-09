Stiri pe aceeasi tema

- An de an, din 2008 incoace, la 15 septembrie, comunitatea internaționala celebreaza Ziua internationala a DEMOCRAȚIEI The post Din 2008,la 15 septembrie, Ziua internationala a DEMOCRAȚIEI first appeared on Partener TV .

- O dezbatere politica la televiziunea afgana arata ce inseamna viata in Emiratul taliban. Luptatori talibani inarmati stau, amenintatori, in spatele prezentatorului - care vorbeste despre caderea fostului guvern Ghani si insista ca populatia afgana “nu are de ce sa se teama” in noul emirat islamic al…

- Este cel mai aglomerat sfarșit de saptamana la Sighișoara. Iar turiștii care au ales ca destinație cetatea medievala sunt ademeniți zilele acestea cu arome din toate colțurile lumii. In cele 20 de bucatarii ambulante sunt pregatite mancaruri dupa rețete din Mexic, India sau Japonia. In fața multora…

- Lumea intreaga se afla azi sub steagul berii!!! Toate națiunile sarbatoresc impreuna cea mai veche bautura alcoolica din toate timpurile, BEREA, care a servit la evoluția spectaculoasa a omenirii!

- Dupa o grea suferința, a incetat din viața maestra internaționala Andreea Bollengier (nascuta Sasu-Ducșoara), una dintre jucatoarele reprezentative ale Romaniei in anii ’90 și apoi ale Franței, unde s-a stabilit prin casatorie in anul 2005, informeaza Federatia Romana de Sah. Fiica maestrului FIDE Adrian…

- Liderul interlop s-a sustras punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva emis impotriva sa, pentru comiterea infractiunilor de incercare de a determina savarsirea unei infractiuni de omor, respectiv nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Boncu a incercat sa il ucida pe jurnalistul…

- Presa internationala a remarcat jocul pragmatic al nationalei de fotbal a Belgiei, invingatoare cu 1-0 in fata Portugaliei, duminica, in optimile de finala ale EURO 2020, noteaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. "Belgia nu a jucat nimic, dar se califica", titreaza revista franceza So Foot,…

- Unul dintre cele mai șocante cazuri din medicina internaționala este cel al lui Jean-Pierre Admas. Un fost fotbalist francez, nascut in anul 1948, la Dakar, in Senegal. Fundaș central, a trecut pe la echipele Entente, Nimes, Nice, Mulhouse și Chalon. Apogeul l-a prins in perioada 1977-1979, atunci cand…