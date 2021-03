Stiri pe aceeasi tema

- Grupuri de extremiști și indivizi asociați cu acestea, inclusiv persoane care au participat la Asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie, s-au folosit de platformele social media, criptomonede și alte metode și au profitat de breșe din legislația americana pentru a aduna aproximativ 1,5 milioane de dolari…

- Exista la nivel planetar o penurie extraordinara de apa curata, potabila. Un fel de apocalipsa tacuta, insidioasa, care rapește șansa la o viața normala civilizata pentru milioane de oameni. Cifrele care arata dimensiunea acestei probleme globale grave sunt aproape imposibil de acceptat. Inchipuiți-va…

- Senatorul Radu Oprea, purtator de cuvant al PSD, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca la capitole importante precum Sanatatea si Educatia bugetul este mai mic decat cel de anul trecut, insa exista cresteri la capitole care reprezinta "pusculita de partid", locul…

- HOTARARE:Art.1 - Se aproba lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.Art.2 -(1) La intrarea in Romania, pentru persoanele care sosescdin țarile/zonele/teritoriilede…

- Milioane de utilizatori de WhatsApp au renunțat la aplicației, dupa ce platforma a anunțat schimbarea condițiilor de folosire a datelor personale, conform The Guardian . Oamenii s-au reorientat catre alte aplicații, cum ar fi Signal și Telegram. Exodul a fost insa atat de mare, incat WhatsApp a amanat…

- Educația sanitara incepe din copilarie, iar cea mai eficienta metoda de a-i invața pe cei mici sa respecte regulile de igiena este prin imitare. Copiii obișnuiesc sa imite comportamentul adulților, de aceea este important sa le aratam cum sa aiba grija de igiena lor. Daca in primii ani de viața, ei…

- Pandemia si scoala exclusiv in online au dus la o izolare a elevilor, care nu au mai comunicat la fel de mult cu profesorii, colegii si, din pacate, desi au locuit in aceeasi casa, nici cu parintii. Pe fondul acestui sentiment de singuratate resimtit de copii, acestia sunt mult mai vulnerabili la pericolele…

- Domeniul lui Michael Jackson, Neverland, a fost vandut pentru suma de 22 de milioane de dolari, cu mult mai putin decat pretul cerut de 100 de milioane de dolari, miliardarului investitor Ron Burkle, intr-o tranzactie descrisa de agentul imobiliar din Los Angeles drept "un chilipir", scrie The Guardian.…