- Bronhopneumopatia cronica obstructiva – BPOC – este o boala respiratorie care afecteaza atat bronhiile, cat si plamanii. Afectiunea se manifesta prin ingustarea progresiva a bronhiilor si o diminuare sensibila a capacitatii respiratorii.

- Klaus Iohannis, cotat de sondaje pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, a afirmat, dupa inchiderea urnelor in țara, ca rezultatul votului arata ca romanii au invins PSD mai mult decat oricand in ultimii 30 de ani. "Niciodata romanii nu au votat atat de mult și atat de clar impotriva…

- Moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi va fi ”o contributie importanta” la lupta impotriva terorismului, a comentat Kremlinul luni, anuntand totodata ca asteapta confirmarea acestei informatii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Daca informatia mortii lui al-Baghdadi…

- In declarația sa politica susținuta marți, 22 octombrie, sub titlul ,,Cu ocazia celebrarii celei de-a 74-a Zi Internaționala a Organizației Națiunilor Unite, la data de 24 octombrie, avand anul acesta ca tema principala „Planeta noastra. Viitorul nostru!”, sa ne gandim mai mult in acțiunile noastre…

- „Negocierile pentru formarea noului guvern se poarta de catre cele șase partide de opoziție care au reușit sa dea jos un Guvern fara a veni cu o alta soluție in loc. PSD nu va participa la votul pentru noul guvern și am incredere ca niciun social-democrat nu-și mai asuma sa tradeze voturile și increderea…

- "Contez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile lor in nordul Siriei sunt masurate si proportionate si sa evite provocarea si mai multor suferinte umane", le-a spus Stoltenberg jurnalistilor, dupa o intrevedere cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis de la Atena.…

- Alex Morgan (30 de ani), campioana mondiala cu SUA, il ataca frontal pe Cristiano: „Ceea ce arata in teren nu are nicio legatura cu faptele pe care le-ar putea face un barbat. Existau multe dovezi impotriva lui”. Si o campioana mondiala s-a ridicat impotriva lui Ronaldo, implicandu-se in „cazul Mayorga”,…