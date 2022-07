Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce poloneza Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a fost eliminata in turul III la Wimbledon 2022 de franțuzoaica Alize Cornet (32 de ani, 37 WTA), scor 4-6, 2-6, tunsianca Ons Jabeur (27 de ani, 2 WTA) este principala favorita a cotelor de pariuri. Infrangerea surprinzatoare a liderului WTA, care avea…

- Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Wimbledon, de sportiva franceza Alize Cornet, numarul 37 mondial. In urma acestui rezultat, Simna Halep devine noua favorita la castigarea turneului londonez.

- Anett Kontaveit (26 de ani, 3 WTA), favorita doi la ediția din acest an de la Wimbledon, a parasit turneul londonez inca din turul secund. Estona a fost invinsa de nemțoaica Jule Niemeier (22 de ani, 97 WTA), scor 4-6, 0-6. Kontaveit, care a urcat in clasment grație parcursului remarcabil de la finalul…

- Ons Jabeur (locul 2 WTA și a treia favorita) a obținut calificarea in turul al doilea de la Wimbledon. Sportiva din Tunisia a cedat doar patru gameuri in meciul cu Mirjam Bjorklund (jucatoare venita din calificari).

- Alex Corretja (48 de ani) o vede pe Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) printre favoritele de la Wimbledon. Turneul de la Wimbledon este programat in perioada 27 iunie - 11 iulie 2022. Alex Corretja, fost numar 2 mondial, actualmente expert Eurosport, a analizat tabloul feminin de la Wimbledon. O vede…

- Noua campioana de la Roland Garros, Iga Swiatek, a fost intrebata de Mats Wilander cand are de gand sa se opreasca, dupa ce și-a adjudecat al doilea titlu la Roland Garros și al șaselea consecutiv in circuit. Sportiva in varsta de 21 de ani a raspuns ca ii va fi greu sa-și continue seria de invincibilitate,…

- Simona Halep, locul 21 WTA, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, de Ons Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA si cap de serie numarul 8, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open. Ons Jabeur este una dintre cele mai complete jucatoare din circuitul WTA si masura…

- Simona Halep face, intr-adevar, un turneu de excepție la Madrid. Sportiva noastra a izbutit calificarea in faza sferturilor de finala dupa un nou joc bun, de aceasta data cu Cori Gauff, incheiat 6-4, 6-4 in favoarea lui Halep. Victoria a venit dupa … minute de joc. Fie ca se simte mai bine pe zgura…