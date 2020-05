Numarul firmelor radiate a scazut in primele trei luni din 2020 cu 72,28%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, si s-a cifrat la 13.791, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 1.873 firme (cu 60,58% mai putine fata de ianuarie-martie 2019) si in judetele Constanta - 615 (minus 43,98%), Cluj - 571 (minus 63,51%) si Timis - 547 (minus 59,51%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost consemnate in judetele Ialomita, respectiv 107 (in scadere cu 58,06% fata de anul aceeasi perioada…