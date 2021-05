Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).



Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 1.708 de firme (in crestere cu 12,15%) si in judetele Iasi (445, plus 68,56%), Timis (427, minus 5,53%), Constanta (406, minus 14,35%) si Cluj (400, plus 4,17%).



La polul opus, cele mai putine dizolvari de firme au fost consemnate…