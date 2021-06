Stiri pe aceeasi tema

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii aprilie 2021, de 430.154, acestea avand o pondere de 34,3% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) conform agerpres. Conform datelor centralizate, actionarii…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 43,46% in primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 21.776 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 43,46% in primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 21.776 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele mai multe radieri au fost…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 52,22 milioane de euro in martie, comparativ cu 599.200 euro in aceeasi luna din 2020, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Cea mai mare infuzie de capital…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 52,22 milioane de euro in martie, comparativ cu 599.200 euro in aceeasi luna din 2020, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Cea mai mare infuzie…

- Lungimea autostrazilor din Romania a crescut cu 54 de kilometri, la sfarsitul anului 2020 comparativ cu aceeasi perioada din 2019, iar liniile de cale ferata electrificate reprezentau 37,5% din lungimea retelei de cai ferate aflate in exploatare la nivel national, a transmis, vineri, Institutul National…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Controalele realizate in ultimele luni la firme de transport rutier, care au avut drept consecinta reincadrarea diurnei ca venit de natura salariala, produc o ingrijorare maxima in randul firmelor de transport rutier din Romania, mai ales in lipsa unor informatii publice transparente clare, care sa…