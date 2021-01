Numarul de firme dizolvate a scazut cu peste 25%, in primele 11 luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 23.341, fata de 31.217 de firme in perioada ianuarie - noiembrie din 2019, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).



Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 4.499 de firme (in scadere cu 17,66% fata de primele 11 luni din 2019) si in judetele Timis (1.215, minus 23,25%), Cluj (1.154, minus 22,39%) si Constanta (1.136, minus 25,90%).



In niciun judet nu s-a consemnat…