- Una din cinci organizatii a ajuns in pragul insolventei dupa un atac cibernetic, iar aproape jumatate (48%) a raportat o bresa de securitate in ultimele 12 luni, in crestere fata de o pondere de 43%, in 2021, releva datele centralizate intr-un raport publicat de asiguratorul global Hiscox, citat de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania este prima țara din Europa unde se va implementa noua tehnologie americana de reactoare modulare mici. Reacția vine dupa anunțul facut de Casa Alba cu ocazia summitului G7. Guvernul Statelor Unite impreuna cu firma americana NuScale Power…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au ajuns in primele patru luni din 2022 la suma de 3,149 miliarde de euro, o creștere de 34% fața de perioada ianuarie-aprilie 2021, arata datele transmise de Banca Naționala a Romaniei. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele patru luni ale acestui an cu 14,37%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 47.556, dintre care 35.067 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului…

- Deprecierea semnificativa a monedei maghiare a creat o unda de șoc in regiune, iar cursul euro/leu a crescut. In piața monetara, indicii ROBOR și-au continuat evoluția ascendenta. Cursul euro a crescut de la 4,9417 la 4,9422 lei, intr-o ședința in care transferurile se efectuau in culoarul 4,94 – 4,945…

- Un proiect de lege depus la Senat, initiat de un grup de 40 de parlamentari UDMR, PSD si PNL propune modificarea Legii 335/2007, a camerelor de comerț și industrie. Printre modificarile propuse se afla includerea tuturor antreprenorilor din Romania intr-un catalog al firmelor, gestionat de catre camerele…

- Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații, acordate in particular de persoanele fizice, a fost publicat pe portalul ANAF. Anunțul a fost facut azi de catre Administrația Finanțelor Publice Maramureș. „Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) vine in sprijinul…