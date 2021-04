Numarul de firme dizolvate a scazut cu 13,1% in primul trimestru din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 6.755, fata de 7.773 in perioada ianuarie-martie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).



Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 1.270 de firme (in scadere cu 7,16%) si in judetele Iasi (323, plus 38,03%), Timis (315, minus 21,84%), Constanta (312, minus 28,44%) si Cluj (291, minus 18,26%).



La polul opus, cele mai putine dizolvari de firme au fost consemnate…