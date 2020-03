Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii ianuarie 2020, de 536.562, acestea avand o pondere de 37,46% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).



Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii barbati erau in numar de 895.628, in cele 988.438 firme active din Romania.



Totodata, numarul total de asociati/actionari persoane fizice era, in perioada mentionata, de peste 1,432 milioane.



Statistica in functie de ponderea actionarilor de sex feminin in numarul…