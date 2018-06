Stiri pe aceeasi tema

- Conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numarul firmelor radiate a crescut in primele patru luni ale anului, cu 4,91%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la...

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri, informeaza AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primul trimestru cu 19,31%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2.305, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme si PFA-uri…

- Peste 370 de firme din judetul Salaj si-au suspendat activitatea, s-au dizolvat ori au fost radiate voluntar in primele doua luni ale acestui an, arata ultimele statistici ale Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Potrivit sursei citate, 87 de patroni salajeni au decis sa suspende activitatea…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut, in primele doua luni ale acestui an, cu 6,3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 848 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Potrivit Agerpres, cele 848 de societati…

- Numarul firmelor radiate a crescut, in primele doua luni din 2018, cu 19,25%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 15.254, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului, analizate de Agerpres.

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primele doua luni cu 28,07%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1.492, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).