Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primul trimestru din 2020 cu 35,46%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 27.129, din care 19.220 (70,8%) SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Cele mai multe inmatriculari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 4.547 (minus 2,09% comparativ cu ianuarie-martie 2019), si in judetele Cluj - 1.438 (minus 22,02%), Iasi - 1.260 (minus 28,81%) si Ilfov -1.254 (minus 3,02%). La polul opus, numarul cel mai mic de inmatriculari a fost consemnat in judetele Ialomita - 197…