Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 8,12% in primele patru luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.171 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 391, insa au fost in scadere cu 5,56% fata de ianuarie-aprilie 2021, cand au fost consemnate 414 insolvente. Pe locurile urmatoare in ierarhia insolventelor se afla judetele Bihor,…