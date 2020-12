Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a scazut, in primele 10 luni din 2020, cu peste 24,3% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 8.978, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele zece luni din 2020 cu 21,9%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 92.179, din care 64.833 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului, potrivit Agerpres. Cele mai multe inmatriculari…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a scazut cu peste 56% in primele noua luni din 2020 comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 36.337 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele noua luni din 2020 cu 23,93%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 80.965, din care 56.762 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului.Cele mai multe inmatriculari au fost…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a scazut, in primele noua luni din 2020, cu 25,44% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 8.091, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 10,11% in primele opt luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Conform Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) in primele opt luni au intrat in insolvența 3.576 firme…