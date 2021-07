Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18,4% in primele sase luni din 2021, la 14.265, fata de 12.046 in perioada ianuarie - iunie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolventa a crescut cu peste 30% în primele sase luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind înregistrate 3.076 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent: aproape 11.500, fata de circa 9.600. Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului, cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18% in primele cinci luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 11.454, fata de 9.675 in perioada ianuarie - mai 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii aprilie 2021, de 430.154, acestea avand o pondere de 34,3% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii…

- Un numar record de firme au fost dizolvate, din varii motive, in primele patru luni ale acestui an, in Romania. Datele confirmate de ONRC atrag atenția asupra situației foarte dificile in care pandemia și restricțiile autoritaților au pus foarte multe afaceri, potrivit playtech Oficiul Național al Registrului…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…